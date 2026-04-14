مليون توقيع أوروبي يطالب بتعليق اتفاق الشراكة مع كيان الاحتلال

تجاوزت عريضة شعبية أوروبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال حاجز “المليون توقيع” خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يؤهلها للنظر الرسمي من قبل المفوضية الأوروبية.

وبحسب بيانات مبادرات المواطنين الأوروبيين، تخطى عدد التوقيعات الحد الأدنى المطلوب، مع استيفاء الشروط القانونية في عدد من الدول الأعضاء، في مؤشر على تصاعد الاستياء الشعبي من السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتستند الحملة إلى اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل قتل المدنيين والتهجير الواسع وتدمير المنشآت الطبية، إضافة إلى فرض قيود على المساعدات الإنسانية.

كما تشير العريضة إلى خروقات للقانون الدولي وعدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، معتبرة أن “استمرار اتفاق الشراكة يتناقض مع القيم التي يعلنها الاتحاد الأوروبي”.

وطالب القائمون على المبادرة المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح رسمي إلى المجلس الأوروبي لتعليق الاتفاق، في إطار ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة داخل أوروبا.

المصدر: الجزيرة نت