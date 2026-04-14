    عربي وإقليمي

    جيش العدو الاسرائيلي يعلن عن مقتل احد جنوده واصابة ثلاثة اخرين بجراح في المعارك في جنوب لبنان

      اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل احد جنوده واصابة ثلاثة اخرين بجراح في المعارك في جنوب لبنان.

      واوضح المتحدث باسم جيش العدو انه تم الإعلان عن اسم جندي الجيش الإسرائيلي الذي تم إبلاغ عائلته، ويدعى الرائد (احتياط) إيال أورييل بيانكو، 30 عامًا، من كاتسرين، سائق شاحنة إطفاء، فرقة “براك” (188)، قتل في معركة جنوب لبنان.

      واشار المتحدث انه في الحادث الذي قتل فيه الرائد (احتياط) إيال أورييل بيانكو، أصيب جندي من قوات الاحتياط بجروح متوسطة، وأصيب جنديان آخران من قوات الاحتياط بجروح طفيفة، وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهم.

      المصدر: موقع المنار

      تقرير مصور | النازحون يتابعون التطورات في بنت جبيل ويؤكدون صمودهم في وجه العدوان

