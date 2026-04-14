العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 13-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 13/04/2026، 47 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- السّاعة 01:20 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

2- السّاعة 02:45 استهداف مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخيّة.

3- السّاعة 08:00 استهداف موقع المطلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

4- السّاعة 08:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شلومي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

5- السّاعة 09:45 استهداف موقع المطلّة بصليةٍ من الصّواريخ الثّقيلة.

6- السّاعة 10:30 شن هجوم جوي مركّزً على تموضعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي بأسراب من المحلّقات الانقضاضية على النحو الآتي:

غرفة منامة جنود في ثكنة يفتاح.

تموضع جنود في قاعدة بيت هيلل.

غرفة منامة جنود في مستوطنة كريات شمونة.

غرفة إدارة نار وخيمة عسكرية قرب مربض كفرجلعادي.

غرفة قيادة وخيمة يتموضع فيها جنود في ثكنة كفرجلعادي.

-مقر قيادي وخيمة يتموضع فيها جنود في مستوطنة مرغليوت.

7- السّاعة 10:55 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

8- السّاعة 11:00 استهداف العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة ما أدى لاندلاع حريق في الموقع.

9- السّاعة 11:05 استهداف ثكنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

10- السّاعة 11:15 استهداف ثكنة أفيفيم بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

11- السّاعة 11:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شوميرا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

12- السّاعة 11:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق مدينة بنت جبيل بمُسيّرة نوعيّة.

13- السّاعة 11:55 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفرجلعادي بصليةٍ صاروخيّة.

14- السّاعة 12:10 استهداف قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

15- السّاعة 12:30 استهداف ثكنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

16- السّاعة 12:30 استهداف مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخيّة.

17- السّاعة 12:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة.

18- السّاعة 12:50 و12:55 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام وثكنة زرعيت بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 13:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

20- السّاعة 13:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

21- السّاعة 13:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

22- السّاعة 13:50 استهداف ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

23- السّاعة 06:00 و 09:15 و 14:20 استهداف تجمّعات لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في منطقة العقبة في بلدة عين إبل بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.

24- السّاعة 14:20 استهداف مستوطنات كريات شمونة، المطلة، ودوفيف بصلياتٍ صاروخيّة.

25- السّاعة 15:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلياتٍ صاروخيّة.

26- السّاعة 15:20 استهداف ثكنة زرعيت بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

27- السّاعة 15:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

28- السّاعة 14:15 و 14:30 و 15:30 استهداف تجمّعات لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط تلّة شمران ومنطقة صفّ الهوا في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.

29- السّاعة 13:15 و 15:30 استهداف مستوطنة المالكيّة بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.

30- السّاعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة العقبة في بلدة عين إبل بصليةٍ صاروخيّة.

31- السّاعة 15:50 استهداف مستوطنات حانيتا، شلومي، ونهاريا بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.

32- الساعة 16:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمال مدينة عكّا المُحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

33- السّاعة 16:00 استهداف مستوطنات كريات شمونة، كفاربلوم، المنارة، مرغليوت، وشتولا بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.

34- السّاعة 16:20 استهدافةتجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدتي عين إبل ورشاف بصلياتٍ صاروخيّة.

35- السّاعة 16:20 استهداف مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

36- السّاعة 16:25 و 16:35 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينتي صور والنبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة شمران وفي محيط مثلث التحرير في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة.

37- السّاعة 17:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بصليةٍ صاروخيّة.

38- السّاعة 17:10 استهداف ثكنة معاليه غولاني بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

39- الساعة 17:05 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينتي صور والنبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنتي معالوت ترشيحا وكرميئيل بصلياتٍ صاروخيّة.

40- السّاعة 17:40 استهداف مرابض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ المستحدثة في بلدة البياضة بصليةٍ صاروخيّة.

41- الساعة 17:45 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينتي صور والنبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف قاعدة تيفن شرق مدينة عكّا المحتلّة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

42- السّاعة 18:20 و 18:25 و 18:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينتي صور والنبطية، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنات كريات شمونة، مرغليوت، و بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة يسود همعلاه بصلياتٍ صاروخيّة.

43- السّاعة 19:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع حانيتا بمُسيّرة انقضاضيّة، وحققوا إصابة مباشرة.

44- السّاعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكية بصليةٍ صاروخيّة.

45- استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ بصلياتٍ صاروخيّة على النحو الآتي:

الساعة 17:00 جنوب بلدة مركبا.

الساعة 18:00 منطقة العقبة في بلدة عين إبل.

الساعة 18:45 شرق مدينة بنت جبيل.

الساعة 22:30 في بلدة رشاف.

46- السّاعة 22:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكية بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

47- السّاعة 23:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.