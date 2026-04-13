    فيدان: ما يشهده لبنان جزء من سياسات “إسرائيل” التوسعية والأزمة فيه قد تتحول إلى صراع إقليمي

      أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه “في البداية فُهم أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان، لكن نتنياهو عرقل الأمر كالعادة وأميركا صمتت عن ذلك”.

      وفي السياق، أوضح فيدان أن “ما يشهده لبنان جزء من سياسات “إسرائيل” التوسعية والأزمة فيه قد تتحول إلى صراع إقليمي”.

      وزير الخارجية التركي أكد أنه “من الضروري تأسيس تحالف أمني في المنطقة بهدف تعزيز الثقة بين دولها”.

      وتباع “”إسرائيل” تُحجم حاليًا عن اتخاذ خطوات تجاه سوريا نظراً لانشغالها بالصراع الدائر مع إيران، لكن هذا لا يعني صرف النظر عن ذلك نهائيًا، فمن الواضح أنها ستتحرك لتنفيذ مخططاتها عندما يحين الوقت المناسب”، مشيراً إلى أنه “بعد ايران، لا يمكن لـ”إسرائيل” أن تعيش دون أعداء، ونرى أن نتنياهو يسعى جادًا لإعلان تركيا عدوًا جديدًا له”.

      المصدر: موقع المنار

      عراقجي في اتصال مع نظيره التركي: تناقض في سلوك واشنطن بين طلبها التفاوض واستمرارها في إرسال القوات والمعدات لارتكاب المزيد من الجرائم

      تركيا: لن نسمح لأي جهة بالتخطيط لإشعال حرب أهلية في إيران

      عراقجي لفيدان: إيران لم تطلق أي صاروخ باتجاه تركيا

