لبنان

جنبلاط دعا لحل سياسي في السويداء وحذّر من الفخ الإسرائيلي



شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على أنّه” يجب أن يكون هناك حل سياسي برعاية “الدولة السورية” من أجل الوصول لوقف اطلاق النار والسلم، ثم الدخول في عملية المصالحات مع البدو، لأن هناك مشاكل دائماً تحصل معهم لكن هناك عادات تحصل من خلال المصالحات مع إخواننا البدو سكان جبل العرب”.

وأشار جنبلاط في حديثٍ تلفزيوني إلى “أنّه يُراقب التصريحات المتنوعة للبعض من الرئاسة الروحية لأن في جبل العرب هناك ٣ رؤساء ووجهاء وتعدّد في الآراء وهذه تصريحات مترددة”، لافتاً إلى انه “لا بد من الخروج من هذا التردد والدخول في الحوار الصريح بدل التحريض المستمر أحياناً”.

ورداً على سؤال، أجاب جنبلاط: “لم أسمّ أحداً ولمصلحة السويداء الوصول لحل سلمي سياسي برعاية الدولة كي تعود الحياة إلى أمورها الطبيعية ونطوي هذه الصفحة الدامية”.

وأشار إلى أن “اسرائيل لا تحمي أحداً وتريد تأجيج المزيد من القتال في السويداء وبينها وبين الحكم في سوريا وتريد الفوضى في سوريا وتحويل التاريخ العربي المشرقي وتشويهه، وأحذّر من أن لا نقع في الفخ الإسرائيلي كما حاول الايهام به أحدهم في تصريحاته من فلسطين المحتلة”.

ولفت إلى انه “على تواصل مع الحكومة السورية وأنصح بأن يتجاوب أهل السويداء، وان يكون هناك وقف اطلاق نار من قبل الجهتين، ومن ثم الحوار مع كل الوجهاء وأنصح المثقفين والنخب والعناصر المسلحة الانخراط في الأمن العام أو الجيش السوري”.

وختمَ جنبلاط بالقول: “وقف النار في السويداء امر ممتاز وحان الوقت لمقاربة الامور بالهدوء والحوار تفادياً لمزيد من القتال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام