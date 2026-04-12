سلام: لنواجه الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في كلمة عشية ذكرى الحرب الأهلية في ذكرى 13 نيسان “أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يسمع صوتكم، حتى عند أبواب السراي”، وتابع “سنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا واسترجاع كل أسرانا ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمرة وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان”.

وأضاف سلام “مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعا”، وتابع “فلنواجه معا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية، وحدتنا اليوم ليست شعارا عاطفيا، بل ضرورة وطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام