    لبنان

    سلام: لنواجه الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية

      قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في كلمة عشية ذكرى الحرب الأهلية في ذكرى 13 نيسان “أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يسمع صوتكم، حتى عند أبواب السراي”، وتابع “سنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا واسترجاع كل أسرانا ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمرة وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان”.

      وأضاف سلام “مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعا”، وتابع “فلنواجه معا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية، وحدتنا اليوم ليست شعارا عاطفيا، بل ضرورة وطنية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | بعد ساعات من العدوان على بيروت: رئيس الحكومة يبرّره على طريقته

      تقرير مصور | بعد ساعات من العدوان على بيروت: رئيس الحكومة يبرّره على طريقته

      سلام يعلن الحداد الوطني يوم غد الخميس

      سلام يعلن الحداد الوطني يوم غد الخميس

      سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات الاسرائيلية بكل الوسائل المتاحة

      سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات الاسرائيلية بكل الوسائل المتاحة