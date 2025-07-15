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فيديوغراف| لقاء سوري – إسرائيلي مباشر في باكو على هامش زيارة الشرع إلى أذربيجان

عُقد لقاء مباشر، يوم السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين مسؤول سوري وآخر من الكيان الإسرائيلي، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق مطّلع على المحادثات، لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “لقاء جرى بين مسؤول سوري ومسؤول من الكيان الإسرائيلي على هامش زيارة الشرع إلى باكو”، مشدداً على أن الرئيس الشرع لم يشارك في هذه المحادثات.

وكان المصدر نفسه قد أفاد في وقت سابق بأن المحادثات تدور حول “الوجود العسكري الإسرائيلي المستحدث في سوريا”، في إشارة إلى المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب البلاد، بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل أكثر من سبعة أشهر.

في المقابل، ذكر موقع “i24NEWS” التابع للاحتلال الإسرائيلي أن الرئيس الشرع شارك في اجتماع واحد على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته إلى أذربيجان. ونقل الموقع عن مصدر سوري أن لقاءين أو ثلاثة جرت بين الجانبين، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب أحمد الدلاتي، منسق الحكومة السورية للاجتماعات الأمنية، وأن اللقاءات عقدت مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

ورغم أن دمشق لم تُعلن رسمياً عن محادثات مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، فإن السلطات السورية الانتقالية كانت قد أقرت، منذ تسلمها الحكم في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال، قالت إن هدفها هو “احتواء التصعيد”، في ظل تنفيذ الكيان الإسرائيلي مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية وتوغّل قواته في الجنوب السوري عقب الإطاحة بالرئيس السابق.

وتربط دمشق تلك المفاوضات غير المباشرة بالسعي للعودة إلى تطبيق اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974، لا سيما لجهة وقف الأعمال القتالية، وإخضاع المنطقة المنزوعة السلاح بين الجانبين لإشراف قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة.

وكانت سوريا قد أعلنت، في وقت سابق من شهر تموز/يوليو، عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة بهدف العودة إلى الالتزام باتفاق فضّ الاشتباك.

في السياق ذاته، عبّر وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن اهتمام كيانه بتطبيع العلاقات مع كلّ من سوريا ولبنان. غير أن دمشق سارعت إلى وصف هذه التصريحات، التي تناولت احتمال توقيع اتفاق سلام، بأنها “سابقة لأوانها”، وفق ما نقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر رسمي.

وخلال زيارة أجراها إلى لبنان في السابع من تموز/يوليو، صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بأن “الحوار بين سوريا والكيان الإسرائيلي قد بدأ”.

المصدر: موقع المنار