الأحد   
   12 04 2026   
   23 شوال 1447   
   بيروت 17:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الشعب الإيراني يدعو وفد بلاده إلى التمسك بوقف إطلاق النار في لبنان ودعم المقاومة

      طالب الشعب الإيراني وفد بلاده التفاوضي بالتمسك بوقف إطلاق النار في لبنان ضمن أي اتفاق هدنة محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن لبنان دولة شقيقة يجب دعمها، لا سيما بعد توجيه المقاومة ضربات قاسية للكيان الإسرائيلي.

      وشدد الإيرانيون، مع تصاعد الحديث عن فتح المسار الدبلوماسي لإنهاء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ودعم المقاومة، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

      وأكد الشعب الإيراني ثباته على موقفه الدائم في الوقوف إلى جانب الدول المظلومة، معربًا عن دعمه للشعب اللبناني، ومشددًا على أن أي اتفاق أو هدنة دائمة يجب أن يضمنا وقف إطلاق النار.

      كما عبّر الإيرانيون عن تمسكهم بعدم تقديم أي تنازلات في المفاوضات، لا سيما في ما يتعلق بدعم لبنان، خصوصًا بعد وقوفه إلى جانب إيران خلال العدوان الأخير، وذلك حفاظًا على وحدة وقوة محور المقاومة.

      وفي هذا السياق، أكدوا أن العلاقات بين إيران ولبنان تقوم على الأخوة والدعم المتبادل، مشيرين إلى استمرار وقوفهم إلى جانب من يساندهم في الأوقات الصعبة.

      ومع دخول طهران مرحلة المفاوضات، جدد الشعب الإيراني تأكيد تضامنه مع لبنان، معتبرًا أن البلدين يقفان في ساحة واحدة بشكل دائم.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      بالفيديو | الحرس الثوري: السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وتحذير من أي تحرك معادٍ

      بالفيديو | الحرس الثوري: السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وتحذير من أي تحرك معادٍ

      تقرير مصور | شهيد وجريح وأضرار جسيمة في غارة على بلدة مشغرة

      تقرير مصور | شهيد وجريح وأضرار جسيمة في غارة على بلدة مشغرة

      تقرير مصور | في تفاحتا…استهداف متعمّد لكل من اقترب ولحظة النجدة تتحول الى لحظة استهداف

      تقرير مصور | في تفاحتا…استهداف متعمّد لكل من اقترب ولحظة النجدة تتحول الى لحظة استهداف