الشعب الإيراني يدعو وفد بلاده إلى التمسك بوقف إطلاق النار في لبنان ودعم المقاومة

طالب الشعب الإيراني وفد بلاده التفاوضي بالتمسك بوقف إطلاق النار في لبنان ضمن أي اتفاق هدنة محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن لبنان دولة شقيقة يجب دعمها، لا سيما بعد توجيه المقاومة ضربات قاسية للكيان الإسرائيلي.

وشدد الإيرانيون، مع تصاعد الحديث عن فتح المسار الدبلوماسي لإنهاء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ودعم المقاومة، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد الشعب الإيراني ثباته على موقفه الدائم في الوقوف إلى جانب الدول المظلومة، معربًا عن دعمه للشعب اللبناني، ومشددًا على أن أي اتفاق أو هدنة دائمة يجب أن يضمنا وقف إطلاق النار.

كما عبّر الإيرانيون عن تمسكهم بعدم تقديم أي تنازلات في المفاوضات، لا سيما في ما يتعلق بدعم لبنان، خصوصًا بعد وقوفه إلى جانب إيران خلال العدوان الأخير، وذلك حفاظًا على وحدة وقوة محور المقاومة.

وفي هذا السياق، أكدوا أن العلاقات بين إيران ولبنان تقوم على الأخوة والدعم المتبادل، مشيرين إلى استمرار وقوفهم إلى جانب من يساندهم في الأوقات الصعبة.

ومع دخول طهران مرحلة المفاوضات، جدد الشعب الإيراني تأكيد تضامنه مع لبنان، معتبرًا أن البلدين يقفان في ساحة واحدة بشكل دائم.

المصدر: قناة العالم