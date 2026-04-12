    اقتصاد

    بعد فشل المفاوضات.. النفط يتخطى الـ 140 دولارًا

      شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية قفزة عالية وسريعة في أعقاب الإعلان عن فشل المفاوضات الإيرانية – الأميركية في باكستان، اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل 2026، ما أثار مخاوف من احتمالات عودة التصعيد العسكري الذي يزيد الضغوط على أسواق الطاقة.

      وأفاد موقع بلومبيرغ المالي أن سوق النفط العالمي يواجه موجة من القلق ومنافسة شديدة على إمدادات الشحنات الفعلية.


      ووفقًا للبيانات، من بين أكثر من 40 عرض شراء مسجلًا الأسبوع الماضي، لم يُلبَّ سوى 4 عروض فقط، ما يشير إلى تقييد شديد في الوصول إلى الشحنات.


      وذكر موقع بلومبيرغ أن بعض شحنات النفط المقرر تسليمها في الأسابيع المقبلة يجري تداولها بأسعار تتجاوز 140 دولارًا للبرميل.

      المصدر: بلومبرغ

