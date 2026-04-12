الضفة المحتلة تشهد حملة اقتحامات واسعة واعتقالات في عدة محافظات

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تركزت في محافظات نابلس وجنين والخليل وطولكرم والقدس، وأسفرت عن اعتقالات ومداهمات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق المدينة واعتقلت الشاب صالح عاصم عواد، فيما امتدت الاقتحامات إلى مناطق شرق جنين، وشملت قرية دير أبو ضعيف وبلدة اليامون، وسط انتشار عسكري مكثف.

وفي محافظة الخليل، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم في بلدات بيت أمر وبيت عوا ومخيم العروب، واعتقلت الشاب عزات طارق عوض، كما اقتحمت قرية البرج جنوب المحافظة ضمن حملة أوسع.

أما في طولكرم، فقد واصلت قوات الاحتلال احتجاز نازحين من مخيم نور شمس داخل قاعة في ضاحية ذنابة، بالتزامن مع اقتحام بلدة عتيل وتنفيذ عمليات تفتيش للمنازل.

وفي القدس ومحيطها، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا وأطلقت قنابل الصوت، كما داهمت بناية سكنية في بلدة كفر عقب، بالتزامن مع تسجيل اعتداءات واعتقالات بحق مسيحيين خلال إحياء “عيد الفصح الأرثوذكسي”.

وامتدت الاقتحامات إلى مناطق أخرى، بينها مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وعقبة تياسير شرق طوباس، في سياق تصعيد ميداني متواصل في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية