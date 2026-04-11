الرئيس لحود عزى بشهداء “أمن الدولة”: دماؤهم ستزيد الإصرار على الدفاع عن الأرض

تقدّم الرئيس العماد إميل لحود في بيان له السبت “بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات شهداء المديرية العامة لأمن الدولة الذين ارتقوا على يد العدو الإسرائيلي الغادر والحاقد، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في حماية أهلهم وإخوانهم في الجنوب”.

وقال الرئيس لحود إن “هذه الدماء الزكية التي سفكت على مذبح الوطن، تؤكد مرة جديدة أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تستهدف موقعا أو جهازا بعينه، بل تطال كل لبنان في أمنه واستقراره وسيادته”، وتابع “كما تعكس حجم التضحيات التي يبذلها أبناء المؤسسات الأمنية، الذين يواجهون الأخطار بثبات وإيمان راسخ بواجبهم الوطني”.

وأكد الرئيس لحود أن “الشهداء سيبقون منارة في سجل الشرف والتضحية، ودماؤهم لن تذهب سدى، بل ستزيد اللبنانيين تمسكا بوحدتهم الوطنية وإصرارهم على الدفاع عن أرضهم وكرامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام