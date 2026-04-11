غارات جوية اسرائيلية على بلدات جنوب لبنان تسفر عن شهداء وتدمير مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية

يتواصل العدوان الذي يشنّه الكيان الإسرائيلي على لبنان، مستهدفًا مناطق واسعة في الجنوب، وموقعًا خسائر بشرية ومادية، في ظل استمرار الاعتداءات على القرى والبلدات السكنية والبنى التحتية.

وشنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات اعتبارًا من ساعات الفجر، مستهدفًا مبنى سكنيًا في بلدة ميفدون، ما أدى إلى تدميره، وأُفيد عن سقوط 3 شهداء.

كما نفذ الطيران المعادي سلسلة غارات على بلدة تول – النبطية، حيث دمّر عدة مبانٍ سكنية في شارع الشهيد صبرا وفي حي المقام.

وتعرضت بلدة جبشيت لغارة جوية معادية استهدفت تجمع مولدات الاشتراك الكهربائي الخاص، ما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران فيها.

كما شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات جوية استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية، كما طالت الغارات بلدات كفررمان وكفرصير وجبشيت وزفتا.

وفي سياق متصل، أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفًا بلدة تبنين.

وفي بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح، شنت طائرة معادية غارة، إلا أن الصاروخ لم ينفجر.

وأغار الطيران الحربي المعادي ليلًا مستهدفًا بلدة الخيام، فيما أطلقت دبابة “ميركافا” تابعة للكيان الإسرائيلي، بعيد منتصف الليل، عددًا من القذائف باتجاه بلدة المنصوري جنوب صور.

بالتوازي، حلّق الطيران الحربي الصهيوني في أجواء البقاع.

وفي سياق متصل، نعت المديرية العامة لأمن الدولة الشهداء الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، نتيجة الاعتداءات التي استهدفت مبنى سرايا النبطية الحكومية، معلنة استشهاد 13 عنصرًا من صفوفها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام