تجمع المحامين في حزب الله: بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت جعل من النقابة منبراً للسلطة السياسية بدلاً من قيامه بدوره النقابي والوطني الجامع







اعلن تجمع المحامين في حزب الله في بيان له انه تعليقًا على بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت والذي تضمن بعض الإشارات الوطنية، إلا أنه جاء بمعظمه خارجًا عن الأعراف النقابية المستقرة التي تكرّست عبر العهود المتعاقبة السابقة”.

ولفت تجمع المحامين في حزب الله الى ان ” بيان مجلس النقابة جعل من النقابة منبراً للسلطة السياسية بدلاً من قيامه بدوره النقابي والوطني الجامع”، موضحاً انه “كان بالحري على المجلس ممارسة دوره بالدفاع عن الحقوق والحريات وأبرزها الحق الطبيعي والدستوري والدولي بمقاومة الاحتلال بدلاً من إصدار بيان يتماهى مع مشروع السلطة السياسية الحالية”.

واضاف التجمع المحامين في بيانه “نعم هو جنون العدو الإسرائيلي الذي يمارس اعتداءاته منذ ما قبل العام 1948 وما يزال دون تمييز بين اللبنانيين، وإن الإيجابية بإدانة العدو الإسرائيلي في مقدمة البيان لم تنسجم مع النتائج التي توصل إليها”، مشيراً الى انه “كان أجدى بهذا المجلس الدعوة لإصدار قرار دولي ملزم يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي تماشيًا مع مقدمة البيان”.

واشار تجمع المحامين في حزب الله في بيانه الى ان “الجهود الدبلوماسية التي نادى بها البيان يجب أن تنصبّ على بلورة حلول نهائية وجذرية للاعتداءات الاسرائيلية التي توصف بأنها عدوان على لبنان وليست أزمة إقليمية في لبنان”.

ورحب تجمع المحامين في بيانه “بأي مؤتمر وطني للحوار بين مكونات الشعب اللبناني”، مبدياً اسفه في الوقت نفسه بأن “يسمى ذلك مؤتمراً للسلام وكأن الحرب هي بين مكونات الشعب اللبناني”.

واعتبر تجمع المحامين ان “السلام مع العدو الإسرائيلي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً فلا سلام مع عدو قتل خيرة أبنائنا واغتصب أراضينا وهدم بيوتنا وله أهداف توسعية في لبنان”.

ورأى تجمع المحامين في بيانه ان “قرارات الحكومة اللبنانية ذات الشأن هي قرارات غير مشروعة وغير دستورية ولا يمكن اتخاذها أساساً لأي مؤتمر بين اللبنانيين”، مشيراً الى ان

“الدستور والميثاق والقانون يبقون الأساس لأي مؤتمر حوار بين اللبنانيين، وتوحد اللبنانيين وراء الدولة وعقد الولاء لها هو واجب على كل اللبنانيين إلا أنه لا يمكن عقد الولاء لسلطة خالفت الدستور والقانون والميثاق الوطني وتخلت عن واجب الدفاع عن لبنان وشعبه”.

واكد تجمع المحامين في حزب الله الى ان “ضبط الخطاب العام وضبط خطاب المحامين بشكل خاص ونبذ الكراهية بين اللبنانيين هو مطلب جامع يبدأ من نقابة المحامين وينسحب على مساحة كل الوطن”.

ورجب تجمع المحامين في بيانه “بأي انتشار للجيش اللبناني في أي مكان من لبنان بدءاً من أقصى الجنوب الذي انسحب منه وذلك للقيام بدوره الأساس في الدفاع عن السيادة اللبنانية بوجه العدو الإسرائيلي وفي منع الفتنة”.

وتابع البيان “نرحب بمطالبة الحكومة بالادعاء لدى المراجع الدولية دفاعاً عن حقوق لبنان بوجه الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات الخارجية التي يتعرض لها لبنان وعلى رأسها التدخلات الأمريكية في لبنان”,

