الذهب يتجه لجني مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار والشكوك حيال وقف إطلاق النار بين ايران والولايات المتحدة لكن المعدن النفيس ما زال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ يتوقع المستثمرون ‌خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مما قدم الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.



بحلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4759.54 دولار للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.7 بالمئة إلى 4782.70 دولار.

المصدر: رويترز