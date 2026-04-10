النائب محمد رعد: غارات العدو على المدنيين فعل يائس لن يفرض أمرًا واقعًا على اللبنانيين

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “الغارات “الإسرائيلية” التي استهدفت مباني سكنية ومحلات تجارية في بيروت والضاحية والجبل، فضلًا عن الجنوب والبقاع، هي فعل عدو مهزوم يائس من إمكانية تحقيق أهدافه التي يحلم بها في لبنان”.

ولفت النائب رعد في مقال له في صحيفة الأخبار إلى أن “الغارات ليست مؤشر إنجاز ميداني كاشف عن توصل العدو إلى تموضع استراتيجي يفرض من خلاله أمرًا واقعًا على اللبنانيين”، وأضاف “الشهداء والجرحى والمتضررون شركاء للمقاومين الذين يقاتلون عدوًا يستهدف إخضاع الوطن وإذلال أبنائه وهتك السيادة والكرامة الوطنية”.

وتابع النائب رعد “كل دم يُراق في مواجهة هذا العدو هو حجة على كل متخاذل أو منهزم يطلب رضى العدو ويسخر ممن يبذلون أرواحهم لجبه عدوانه”، وأوضح “لا يتحقق تحرر من دون جهد وعزم وكفاح، ولا سيادة من دون ثقة بالنفس وبالناس وبالله وترفّع عن تلقي التعليمات من حماة العدو”.

وأشار إلى أن “التباكي على الخسائر والضحايا إبان المواجهة والمقاومة للعدو المجرم يصبح عزفًا وتحريضًا مجانيًا ورقصًا على جراح الشرفاء وتهليلًا وتوظيفًا لئيمًا وحاقدًا لجرائم وغارات العدو”.

وبيّن النائب رعد قائلًا “في المنطق الوطني ينبغي التوقف عن الحديث عن أخطاء أبناء الوطن وهم يقاومون مشروع العدو وأهدافه”، وأضاف “بث الإشاعات وافتعال مناخات التحريض واتخاذ إجراءات سلطوية تعزز الانقسام الوطني هي سياسات لا تمتّ إلى المنطق والعمل الوطني بصلة”.

وفي المقلب نفسه، أوضح النائب رعد أن “القاصر أنّى كان موقعه لا يتوهَمنَّ أن الأوصياء يريدون مصلحة البلاد وخيرها أكثر من المقاومين الشرفاء الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم رخيصة من أجل عزة الوطن وكرامة أبنائه”.

ولفت إلى أن “العدو “الإسرائيلي” أراد عبر الغارات المتوحشة أن يقول للأميركي “دعنا نهزأ بالعالم ونفترق بالموقف من قبول الهدنة المطروحة مع إيران””، وأكد أن “مسار وقف الحرب في المنطقة لا يمكن أن يُكتب له النجاح المطلوب مع إيران دون وقف “الإسرائيلي” لإطلاق النار في لبنان”.

ونوّه إلى أن “المقاومة تعرف مواطن وجع العدو الصهيوني وإيران تعرف واجباتها على أكمل وجه”، وأضاف “لا داعي لتورط بعض اللبنانيين بأكثر مما تورطوا به من أخطاء بحق سيادة بلدهم ووحدة شعبه، فلا تستعجلوا الانزلاق فالهاوية خطرها أشد حتى من البقاء مع الارتطام”.

المصدر: صحيفة الاخبار