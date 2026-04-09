الخميس   
   09 04 2026   
   20 شوال 1447   
   بيروت 18:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وحدة العمل النسائي في حزب الله تنعي الإعلامية سوزان الخليل الشهيدة

      نعت وحدة العمل النسائي في حزب الله بقلوب يغمرها الحزن ونفوس راضية بقضاء الله وقدره، الإعلامية المتميزة والعزيزة السيدة الحاجة سوزان الخليل، التي ارتقت اليوم مع عدد من النسوة والأطفال الأبرياء إثر العدوان الغاشم على المدنيين.

      وتقدمت الوحدة من قناتي المنار والنور والجسم الإعلامي والعمل البلدي وذوي الشهداء بالتعزية والدعاء لهم بالصبر والثبات.

      وأشارت إلى أن الشهيدة الخليل كانت حاملة رسالة الإنسانية، مثالاً للإعلامية النشيطة، صاحبة الكلمة الصادقة والحضور المسؤول، والسعي الدؤوب لنقل الحقيقة بوعي وإخلاص، مما جعلها محل تقدير واحترام كل من عرفها وعمل معها.

      وأوضحت الوحدة أن فقدانها يمثل خسارة كبيرة للجسم الإعلامي وللهيكل النسائي ولمن عرفها عن قرب، لكنها تمضي اليوم شهيدة على درب الحق، شاهدة بعملها وتضحيتها على صدق انتمائها لقيمها ورسالتها.

      واختتمت الوحدة بيانها بالدعاء لله تعالى أن يحشر الشهيدة وكل الشهداء مع محمد ﷺ وآله في جوار الصديقين والشهداء.

      المصدر: موقع المنار

