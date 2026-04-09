وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال عملاء للعدو الأمريكي الصهيوني في خمس محافظات

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن “اعتقال 19 عميلاً للعدو الأمريكي الصهيوني وعناصر إرهابية في خمس محافظات (مازندران، جیلان، لرستان، هرمزغان، سيستان وبلوشستان)”.

كما كشفت وزارة الاستخبارات عن “مصادرة 137 قطعة سلاح متنوع، حيث تضمنت العمليات تفكيك خلية إرهابية من 8 أشخاص كانت تخطط لاستهداف مراكز شرطة، واعتقال 7 عملاء كانوا يقدمون معلومات حساسة للصهاينة عبر الفضاء الافتراضي، وخلية من 4 عناصر تدعم جماعة إرهابية بالأسلحة وتقنيات متطورة، كما تم اكتشاف مستودعات كبيرة للأسلحة على الحدود تضم 133 قطعة سلاح خفيف وشبه ثقيل (معظمها أمريكي الصنع) و119 مسدساً، في إطار إحباط استراتيجية تسليح العملاء الداخليين التي أقر بها الرئيس الأمريكي”.

