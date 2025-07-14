لبنان

تدابير سير الثلاثاء بالتزامن مع جلسة مجلس النواب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاثنين عن سلسلة من تدابير السير الثلاثاء في محيط مجلس النواب بوسط مدينة بيروت.

وقال البيان إنه “عند الساعة 11:00 من يوم غد الثلاثاء 15-7-2025، ستعقد جلسة عامة في مجلس النواب لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة”، وتابع “لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء”.د

واضاف البيان “يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام