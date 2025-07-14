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حماس: نتنياهو لا يريد التوصل لاتفاق ويزج كيانه في حرب عبثية

قالت حركة حماس إن “رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفنّن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى ولا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق”.

واشارت حماس في بيان لها مساء الاثنين الى أن “المجرم نتنياهو يزجّ بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق”، واوضحت ان “استمرار هذه الحرب لا يُهدّد فقط حياة الأسرى والجنود، بل يُنذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي”.

وشددت حماس على أن “النصر المطلق الذي يروّج له نتنياهو وهمٌ كبير، لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوّية”، اشارت الى أنه “كلّما طال أمد الحرب، ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحرّكة لغزّة وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية”.

ولفتت حماس الى ان “المقاومة في غزة تخوض حرب استنزاف تُفاجئ فيها الاحتلال يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة، تُفقده زمام المبادرة وتُربك حساباته، رغم ما يملكه من تفوّق ناري وجوي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام