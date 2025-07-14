لبنان

جلسة نيابية لمساءلة الحكومة.. ما هي أبرز الأسئلة المتوقعة؟

عشيةَ الجلسةِ النيابيةِ العامةِ لمناقشةِ الحكومة، ما هي أبرزُ الأسئلةِ المتوقعةِ في ظلِّ استمرارِ التهديداتِ الصهيونيةِ ومعها الأميركيةُ للبنان؟

الهدوء في ساحة النجمة وسط بيروت، سيستحيل الثلاثاء زحمة سياسيين وإعلاميين مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، جلسة تشي الأجواء المحيطة بها أنها ستنقل ما يدور من نقاشات وسجالات إلى الندوة البرلمانية.

مواضيع الساعة ستفرض نفسها إذًا على المساءلة النيابية للحكومة، مواضيع يتقدمها الاعتداءات الصهيونية المتواصلة وإعادة الإعمار والتهديد الأميركي الأخير لسيادة لبنان.

عن الأمن والسياسة والاقتصاد والإنماء ستسأل حكومة الرئيس نواف سلام، وإن لم تسلك الأسئلة طريق النقاش الوطني المسؤول، فلن تخرج من دائرة سجال الشاشات ولن تجد طريق الحل.

المصدر: قناة المنار