لبنان

المرابطون تصدر بياناً داعياً للوحدة الوطنية والدعم الكامل للجيش اللبناني

اجتمعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون وأصدرت البيان التالي:

أولاً: تدعو حركة المرابطون جميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية إلى اتخاذ موقف موحد وحازم، معبّرة عن ضرورة التلاحم الوطني الحقيقي مع الجيش الوطني اللبناني بقيادة العماد رودولف هيكل. يأتي ذلك في ظل الأزمات الكبرى على الصعيدين الدولي والإقليمي التي تهدد وجودية لبنان كوطن نهائي لكل أبنائه. وأكد البيان أن التهديد الخارجي من قبل العدوان اليهودي مستمر يومياً، عبر مراقبة مستمرة من الطائرات المسيّرة، وعمليات القصف الجوي والبري، إلى جانب الاحتلال المباشر للأراضي الجنوبية. كما حذر من التهديدات الداخلية التي تتمثل بتسلل مجموعات إرهابية ومحاولات استغلال التوترات المذهبية والطائفية لإثارة الفتن، مشدداً على أن الجيش الوطني هو “قرشنا الأبيض في يومنا الأسود”. وخلص البيان إلى التأكيد على وحدة اللبنانيين في مواجهة هذه الأخطار، مع الإقرار بأن هذه الفترة هي الأشد خطورة وسواداً.

ثانياً: أشاد المرابطون بكفاءة الجيش اللبناني ومخابراته في تطبيق وتنفيذ إجراءات الأمن الوقائي بدقة وحرفية، وقدروا جهودهم في كشف الخلايا النائمة عبر مختلف مناطق الوطن. كما ثمّنوا التعاون البناء بين مخابرات الجيش وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، من الأمن العام، وأمن الدولة، وقوى الأمن الداخلي، وفرع المعلومات، معتبرين أن هذا التعاون يبعث على الاطمئنان والثقة برجال المؤسسة العسكرية والأمنية الذين يدافعون عن حرية لبنان ووجوديته، رغم محاولات المشككين وأصحاب النوايا السيئة التأثير على وحدة اللبنانيين وسلامتهم.

ختاماً، حث البيان الجميع على التمسك بالوحدة الوطنية والتكاتف خلف الجيش، باعتباره الحصن المنيع في وجه التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية