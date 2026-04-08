المكتب السياسي لأنصار الله يدين الجريمة الإسرائيلية بحق الشعب اللبناني ويدعو إلى التضامن الدولي

أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب اللبناني، والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى.

وأشار المكتب السياسي إلى أن جريمة العدو الصهيوني تعكس مستوى التوحش والإجرام والحقد تجاه الشعب اللبناني والأمة بشكل عام، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني المجرم، الذي تلطخت يده بدماء الأطفال والنساء في غزة وسائر شعوب الأمة، قد تلقى هزيمة مدوية في هذه الحرب.

وأضاف المكتب أن العدو الإسرائيلي، بهذه الجرائم، كالغريق الذي يتشبث بقشة لإنقاذ نفسه من الغرق، بعد تيقنه من الهزيمة الساحقة التي مني بها هو وأمريكا على يد محور الجهاد والمقاومة، يحاول التعويض عن خسارته وهزيمته بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق شعوب الأمة.

وأكد المكتب السياسي أن جريمة الكيان الإسرائيلي بحق الشعب اللبناني تُعد جريمة إبادة جماعية ارتُكبت على مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.

وشدد المكتب على أن هذه الجرائم لن تفت في عضد الشعب اللبناني ومقاوميه الأبطال المجاهدين، بل ستزيدهم قوة وثباتًا وإصرارًا على مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة، مؤكدًا أن هذه الجرائم الصهيونية تثبت صوابية خيار الجهاد والمقاومة، وتوضح أن خيار الخنوع وسياسة التنازلات تزيد العدو طغيانا وإجرامًا وتوحشًا.

وجدد المكتب السياسي التأكيد على حق لبنان والمقاومة الإسلامية في الرد المشروع على هذا العدوان السافر، داعيًا شعوب الأمة وأحرار العالم إلى التضامن الواسع مع الشعب اللبناني في وجه العربدة الصهيونية.

المصدر: المسيرة نت