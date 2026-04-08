العدو الصهيوني نفذ عشرات الغارات على العديد من المناطق اللبنانية

شن العدو الصهيوني سلسلة غارات متزامنة غادرة على العديد من المناطق اللبنانية عصر اليوم مستهدفا ابنية سكنية ما ادى لارتقاء عشرات الشهداء واصابة المئات.

شملت الغارات بيروت و الضاحية الجنوبية:

بئر حسن – الرحاب

حي السلم

المنارة (شقة)

عين المريسة

كورنيش المزرعة

مصيطبة

البسطة (شقة)

الشويفات

عرمون (البيادر)

كيفون

عين التينة (شقة)

بشامون المدارس

غارات الجنوب اللبناني:

بنت جبيل

كفرصير

الكفور

حاروف

جباع

عين قانا

زبدين

الشرقية

الدوير

كفرجوز

كفررمان

جبشيت

حبوش

جباع

القصيبة

صير الغربية

حارة صيدا

الصرفند

دير الزهراني

صور

خربة سلم

عربصاليم

انصار

الشرقية

زفتا

صيدا

حومين التحتا

جويا

بيسارية

انصار

دير قانون النهر

غارات بعلبك و البقاع:

دورس

شمسطار

الهرمل

الكرك

سهل طاريا.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة البيان التالي: “في تصعيد خطير جدا شن طيران العدو الإسرائيلي موجة غارات متزامنة على العديد من المناطق اللبنانية ما أوقع في حصيلة أولية عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

يهم وزارة الصحة العامة التأكيد ان الأولوية في هذه المرحلة تكمن في إنجاز الأعمال الإسعافية وإنقاذ أرواح من لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وتأمين العلاجات لجميع الجرحى من خلال توزيعهم على المستشفيات كل وفق حالته.

لذلك تتمنى وزارة الصحة العامة على الجميع تخفيف الزحمة الحاصلة خصوصا في أحياء العاصمة بيروت افساحا في المجال لأولوية الإنقاذ والاسعاف”.

رسائل مراسلينا حول العدوان: