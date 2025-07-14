لبنان

اعتصام لعمال بلدية طرابلس: لا يمكن للحكومة ان ترى بعين واحدة

اعتصم عمال بلدية طرابلس الاثنين امام القصر البلدي في المدينة بمشاركة رئيس “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين” في لبنان الشمالي شادي السيد.

وبالمناسبة، قال السيد إن “عمال وموظفي بلدية طرابلس لا يتمكنون من قبض رواتبهم، فيما هناك سلسلة رتب ورواتب اعطيت لفئة على حساب اخرى، فالعضو في الهيئات الناظمة يتقاضى 1000 دولار الى 8000 دولار، بمعنى ان كل فرد من اعضاء هذه الهيئة يتقاضى راتب 20 موظفا وعاملا”.

وسأل السيد “كيف تقبل الحكومة ان تصرف لموظف واحد 8000 دولار ولا تقبل ان تصرف رواتب يحتاج لها العمال والموظفون في بلديات طرابلس الميناء وغيرهما؟”، وتابع “بالطبع نحن نقدر عاليا عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام كما نقدر عاليا المتقاعدين في قوى الامن الداخلي والاسلاك العسكرية والامنية ولكن ان تعطى فئة وتظلم اخرى فهذا اجحاف”.

واكد السيد انه “لا يمكن للحكومة ان ترى بعين وتتغاضى باخرى لا يمكن للحكومة ان يكون عندها عين عمياء”، واضاف “نحن نطالبها من هنا من طرابلس بسلسلة رتب ورواتب تشمل العمال والموظفين والمياومين”، وتابع “لا يمكن السكوت بعد الآن عما يحصل ففي نهاية المطاف هذا الموظف عنده مترتبات مالية متعددة وفواتير يحتاج الى تسديدها وهو لا يحصل على حقه”، وسأل “لماذا هذه الحكومة تعارض مطالب الموظفين والعمال لماذا تقف ضدنا دائما؟ لماذا التعاطي ناس بسمنة وناسب بزيت؟”، ودعا “الحكومة الى تحسين وضعها مع العمال والموظفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام