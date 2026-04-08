بلدية سحمر: للتريث في العودة ريثما تتضح الصورة بشكل كامل

افادت بلدية سحمر بأنه منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، تلقّى عدد من المواطنين من أبناء البلدة رسائل واتصالات مباشرة عبر هواتفهم، تتضمن تهديدات وإنذارات صادرة عن العدو الإسرائيلي، تدعوهم إلى عدم العودة وعدم الدخول إلى بلدتهم.

وفي هذا الإطار، اكدت البلدية أن هذه الأساليب تندرج ضمن الحرب النفسية التي ينتهجها العدو لبثّ الخوف والقلق في نفوس الأهالي، وهي تُتابع هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما اعادت البلدية التذكير ببيانها السابق، الذي دعت فيه إلى التريّث وعدم التوجّه إلى البلدة في الوقت الراهن، وذلك ريثما تتضح الصورة بشكل كامل، حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت انها إذ تضع سلامة أهلها فوق كل اعتبار، تدعو إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية فقط، سائلةً الله أن يحفظ أهلنا وبلدتنا من كل سوء.