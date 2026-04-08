لجنة التربية ناقشت خطة الطوارىء التي وضعتها الوزارة

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي والثقافة الدكتورة ريما كرامي، مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: سليم الصايغ، حليمة قعقور، وبلال حشيمي، أشرف بيضون، بلال عبدالله وأسامة سعد، وذلك لمناقشة خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد، حيث أكد الجميع “أهمية مواكبة الملف التربوي ومعالجة المعوقات التي تحول دون استكمال العام الدراسي، مع تظافر جهود الجميع لتجاوز هذه المرحلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام