لبنان

البساط جال في النبطية وحيا صمودها الاسطوري بوجه العدوان

جال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية عامر البساط الاثنين في مدينة النبطية الجنوبية برفقة المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر.

والتقى البساط رئيس مصلحة الاقتصاد بالنبطية محمد بيطار، ثم انتقل الى مركز اتحاد بلديات الشقيف حيث كان في الاستقبال رئيس الاتحاد خالد بدر الدين ورئيس البلدية عباس فخر الدين ونائبه محمد حجازي ورئيس جمعية تجار النبطية موسى الحر شميساني ورؤساء بلديات وتجار واقتصاديون.

وبالمناسبة، حيا البساط “صمود النبطية البطولي رغم الوجع الكبير الناتج عن الحرب”، ووعد بأن “المساعدات الاجتماعية ستأتي”، وأكد أن “الاصلاحات ستفتح باب وصول المساعدات الخارجية”، مرحّبا “بإعادة إعمار الجنوب والنبطية”.

من جهة ثانية، التقى البساط محافظة النبطية هويدا الترك بحضور النائبين هاني قبيسي وناصر جابر.

وفي جولة تفقدية ميدانية، زار البساط السرايا والسوق التجاري في النبطية للاطلاع على حجم الدمار واحتياجات المنطقة على أرض الواقع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام