عربي وإقليمي

إعلام العدو: كارثة جديدة في قطاع غزة

قالت وسائل إعلام العدو إن قوات الاحتلال تتعامل مع “حادث أمني صعب” في منطقة بشرق مدينة غزة.

وتحدثت مصادر العدو عن “كارثة جديدة” و”قتال صعب” في غزة.

كما نشرت منصات عبرية معلومات تؤكد تسجيل قتيل على الأقل في صفوف جنود الاحتلال وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة، وأكدت أن تفعيل “بروتوكول هانيبال” خشية وقوع أحد الجنود في الأسر.

وتحدث مصادر فلسطينية عن هبوط مروحيات إسرائيلية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة تزامناً مع تحليق كثيف لمقاتلات حربية، وأكدت تعرض المنطقة لقصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية.

وقالت وسائل إعلام العدو إن طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط كيان الاحتلال.

وشهد قطاع غزة في الأيام الأخيرة تصاعدا لعمليات المقاومة التي استهدفت قوات الاحتلال، وأعلن جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي مقتل 5 جنود من كتيبة (نتساح يهودا) التابعة للواء كفير وإصابة 14 آخرين في معارك بشمال قطاع غزة.

وبدعم أمبركي مطلق يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومنذ اندلاع الحرب قتل 890 ضابطا وجنديا صهيونياً، وأصيب أكثر من 6 آلاف، وفق بيانات جيش العدو الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء خسائره الحقيقة.

المصدر: مواقع إخبارية