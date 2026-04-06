الإثنين   
   06 04 2026   
   17 شوال 1447   
   بيروت 20:57
    لبنان

    الوزير الحجار: لرفع أعلى درجات الجهوزية الأمنية

      عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا في مكتبه، مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بحضور قائمقام المتن مارلين حداد وقائمقام كسروان ستريدا نبهان، حيث اطّلع منهم على الإجراءات المتخذة في مناطقهم، لا سيّما في أعقاب الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع أمس في منطقة عين سعادة، وأسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وسقوط عدد من الجرحى، وما خلّفه من حال خوف وقلق لدى المواطنين من تكرار مثل حوادث كهذه.

      وأكد الوزير الحجار أن “ما حصل يستدعي رفع أعلى درجات الجهوزية الأمنية”، مشددًا على “ضرورة تكثيف الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، ومع البلديات والشرطة البلدية، بما يساهم في طمأنة المواطنين وتعزيز الاستقرار”.

      كما تابع الوزير الحجار مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير “الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام على الصعد كافة، والإجراءات المتخذة في ظل التهديدات الإسرائيلية لمعبر المصنع الحدودي”، معوّلًا على “الاتصالات والجهود الجارية لتحييد المعبر وإعادة فتحه في أقرب وقت ممكن”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      وزير الداخلية عرض مع اللقيس لواقع الأشخاص المعوقين في ظل النزوح

      وزير الداخلية عرض مع اللقيس لواقع الأشخاص المعوقين في ظل النزوح

      الوزير الحجار من صيدا: الأولوية اليوم تكمن في تعزيز الوحدة الوطنية واحتضان النازحي

      الوزير الحجار من صيدا: الأولوية اليوم تكمن في تعزيز الوحدة الوطنية واحتضان النازحي

      الوزير الحجار ندد بغارة صيدا مشيدا بتضحيات الدفاع المدني بعد استشهاد أحد عناصره: اعتداء صارخ على القانون الدولي

      الوزير الحجار ندد بغارة صيدا مشيدا بتضحيات الدفاع المدني بعد استشهاد أحد عناصره: اعتداء صارخ على القانون الدولي