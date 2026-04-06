الوزير الحجار: لرفع أعلى درجات الجهوزية الأمنية

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا في مكتبه، مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بحضور قائمقام المتن مارلين حداد وقائمقام كسروان ستريدا نبهان، حيث اطّلع منهم على الإجراءات المتخذة في مناطقهم، لا سيّما في أعقاب الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع أمس في منطقة عين سعادة، وأسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وسقوط عدد من الجرحى، وما خلّفه من حال خوف وقلق لدى المواطنين من تكرار مثل حوادث كهذه.

وأكد الوزير الحجار أن “ما حصل يستدعي رفع أعلى درجات الجهوزية الأمنية”، مشددًا على “ضرورة تكثيف الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، ومع البلديات والشرطة البلدية، بما يساهم في طمأنة المواطنين وتعزيز الاستقرار”.

كما تابع الوزير الحجار مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير “الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام على الصعد كافة، والإجراءات المتخذة في ظل التهديدات الإسرائيلية لمعبر المصنع الحدودي”، معوّلًا على “الاتصالات والجهود الجارية لتحييد المعبر وإعادة فتحه في أقرب وقت ممكن”.

