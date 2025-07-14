اقتصاد

مفوض التجارة الأوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية ستدمر التجارة مع الاتحاد الأوروبي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية ماروش سيفكوفيتش إن مستوى الرسوم الجمركية بنسبة 30% أو أكثر يعيق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ويجعلها شبه مستحيلة”.

جاء ذلك ضمن تصريحات سيفكوفيتش لدى وصوله إلى اجتماع مجلس التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوبلت في بروكسل بـ “خيبة أمل وأسف”، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي “يعتزم مواصلة المفاوضات حتى الموعد النهائي الجديد في الأول من أغسطس”.

وأكد سيفكوفيتش أن المفاوضات مع واشنطن بشأن الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية “بلغت مرحلة متقدمة وهي قريبة جدا من تحقيق نتيجة”. وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة، يعد الاتحاد الأوروبي “ردا مدروسا ومتوازنا للغاية على الرسوم الجمركية الأمريكية”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت في وقت سابق بأن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 30% على الصادرات الأوروبية ستقوض سلاسل التوريد الرئيسية عبر الأطلسي.

وسبق أن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالته إلى المفوضية الأوروبية على موقع التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، والتي تنص على أنه اعتبارا من 1 أغسطس، ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة. وأكدت الرسالة أن الرسوم الجديدة ستفرض “بشكل منفصل عن الرسوم الجمركية القطاعية”، والتي تبلغ حاليا 10% على سلع الاتحاد الأوروبي. وقد أعلن عن إجراءات مماثلة للمكسيك.

ووفقا للرئيس الأمريكي، سيتم رفع الرسوم الجمركية إذا بدأ الاتحاد الأوروبي والمكسيك تصنيع منتجاتهما في الولايات المتحدة. كما أشار أنه في حال اتخاذ إجراءات انتقامية وتطبيق تدابير مضادة، فإن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي تعتزم واشنطن فرضها ستضاف إليها النسبة التي تقرر سلطات الاتحاد الأوروبي والمكسيك رفعها على المنتجات الأمريكية.

المصدر: وكالة تاس