بالفيديو… الحرس الثوري الايراني يستهدف مواقع في “تل أبيب” ومراكز استراتيجية في حيفا وشركات عسكرية في “بيتاح تكفا”

أعلن الحرس الثوري الايراني استهداف مقار قيادة أمريكية وإسرائيلية، إضافة الى مواقع في “تل أبيب” ومراكز استراتيجية في حيفا وشركات عسكرية في “بيتاح تكفا”.

كما أكدت مصادر عسكرية اسرائيلية سقوط ذخائر عنقودية في 27 موقعاً بتل أبيب، وإصابة مبنى بشكل مباشر في رمات غان شرق تل أبيب وتدمير طابق فيه، إضافة الى حصول أضرار مادية كبيرة في الممتلكات والمركبات إثر القصف الإيراني الأخير على وسط الاراضي المحتلة، وتحديدا في “تل ابيب” و”بتاح تكفا” و”رمات غان”.

هذا وقالت وسائل اعلام العدو إن الأجهزة المختصة تتعامل مع 27 موقعاً سقطت فيها ذخائر عنقودية في تل أبيب الكبرى خلال الساعات الماضية.

