اقتصاد

فوضى الرسوم مجدداً.. والدول تسابق الزمن للتوصل لتسويات مع أميركا

عادت الرسوم الجمركية لتربك الأسواق من جديد، وتطفو على السطح مرة أخرى، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية ودفع الشركاء لمحاولة التوصل إلى تسويات سريعة.

في الأثناء ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدعومة بطلب قوي على الملاذات الآمنة، مع تزايد المخاوف من تصعيد الحرب التجارية، في المقابل استقرت أسعار النحاس وسط ترقب المستثمرين لمصير المفاوضات، بينما تراجعت بعض المعادن الصناعية الأخرى.

أما العملات الآسيوية، مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، فشهدت ضغوطاً بفعل تصاعد المخاطر التجارية، رغم دعمها النسبي من بيانات اقتصادية محلية قوية.

في ما يلي طائفة من أبرز أخبار هذا الصباح

-ماليزيا تفرض ضوابط على تصدير الرقائق لأميركا

أعلنت وزارة التجارة الماليزية، اليوم الاثنين، أن تصدير أو شحن أو عبور رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء ذات المنشأ الأميركي بات يتطلب الحصول على تصريح تجاري، ويسري القرار فوراً.

-الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

لامست أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، اليوم الاثنين، مدعومة بطلب متزايد على الملاذات الآمنة، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

-كوريا الجنوبية تسابق الزمن للتوصل لاتفاق مع أميركا

قال كبير مفاوضي التجارة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة قبل حلول الأول من أغسطس آب، لكن الوقت ضيق لصياغة حزمة تفصيلية تهدف إلى إعفاء سيئول من الرسوم الجمركية الأميركية العقابية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

-الدولار الأسترالي يتخلى عن أعلى مستوى في 8 أشهر

تراجع الدولار الأسترالي يوم الاثنين من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل تتعلق بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بينما وجد الدولار النيوزيلندي صعوبة في الاستقرار فوق مستوى 60 سنتاً.

-أسعار النحاس تتحرك في نطاق ضيق

استقرت أسعار النحاس في بورصتي لندن للمعادن وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين تداعيات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، إلى جانب تأثير رسوم الاستيراد بنسبة 50 في المئة المفروضة على المعدن.

-البيتكوين تتجاوز 122 ألف دولار

قفزت عملة البيتكوين المشفرة (Bitcoin)، إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم، بنسبة 3 في المئة عند 122.13 ألف دولار، في الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت غرينتش.

المصدر: CNN