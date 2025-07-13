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رابطة مدرّسي الحوزة العلمية في قم تؤيّد الفتوى التاريخية لمراجع التقليد

أعلن أكثر من 400 فقيه وأستاذ من أعضاء الجمعية العامة لرابطة مدرّسي الحوزة العلمية في قم المقدسة دعمهم للفتوى التاريخية للمراجع، والتي أعلنت أن من يهدّد الإمام السيد علي الخامنئي والمرجعية الدينية فهو محارب.

وجاء في نص بيان الجمعية العامة لرابطة مدرّسي الحوزة العلمية: “في وقت يقف فيه كلّ الكفر ضدّ الإسلام كله، ويهدف إلى القضاء على الإسلام وإبادته، ويتعرّض أهل غزة للإبادة والظلم منذ سنوات، وتتعالى صرخات مظلوميّة المسلمين، يُكشّر الشرّ عن أنيابه ومخالبه في وجه عاصمة الإسلام والدين، وبوقاحة غير مسبوقة، وُضع الأساس للهجوم وإهانة مرجعية الإسلام، التي هي رمز وقمّة شرف وكرامة المسلمين وملجؤهم، وجرى تهديد الحياة المباركة لمرجعية العالم الإسلامي وقائده، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)”.

وأدان علماء وأساتذة حوزة قم العلمية بشدّة الإساءة السافرة للإسلام ومقدّساته ولمسلمي العالم، في هذا البيان، معربين عن تقديرهم الكامل ودعمهم الراسخ للفتوى التاريخية، الشجاعة والحساسة، الصادرة عن المرجعين الدينيين الكبيرين في قم والنجف الأشرف، والتي تُقرّ بأنّ حكم أصحاب هذه الفكرة الخبيثة هو المحاربة، وأنّه يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يدافعوا بشجاعة عن قائد الثورة والمرجعية، وأن يجعلوا الأعداء نادمين.

ودعت الجمعية العامة لرابطة مدرّسي الحوزة العلمية، في بيانها، جميع الشعوب الحرّة والشجاعة، وخاصّة المسلمين في العالم، إلى الجهاد والنضال ضدّ هذا الكيان العنصري، قاتل الأطفال، المتعطّش للدماء، وداعمه الإجرامي، أمريكا، الذي يهدّد الإنسانيّة في العالم، وذلك من أجل إنقاذ البشرية، وتعزيز مجد وعظمة الإسلام، وفي إطار القضاء على الكيان الغاصب، وهزيمة الإدارة الأمريكية المتغطرسة، وإنقاذ الشعوب المظلومة في العالم.

وجاء في الجزء الأخير من البيان: “يدعو أساتذة الجمعية العامة للحوزة العلمية في قم المقدّسة، المحاكم الدولية إلى محاكمة ومعاقبة غروسي ونتنياهو وترامب كمجرمي حرب، من أجل إحقاق حقوق الشعب الإيراني”.

المصدر: وكالة ارنا