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حركة حماس تؤكد في ذكرى رحيله أن الشهيد محمد الضيف ترك إرثاً ملهمًا لأجيال المقاومة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهيد القائد الكبير محمد الضيف “أبو خالد”، ترك إرثًا ملهماً لأجيال تسعى إلى الحرية والكرامة والنصر والتحرير بإذن الله.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله، حيث أكدت أن الشهيد الضيف يُعتبر رمزًا عسكريًا وأحد أبرز مؤسسي أعظم جناح عسكري مقاوم في العصر الحديث، وهو كتائب القسام. وأضافت أن الضيف ترجّل في مثل هذا اليوم، 13 يوليو 2024، بعد مسيرة استثنائية دامت أكثر من ثلاثة عقود في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وشددت حماس على أن اسم القائد الضيف لطالما هزَّ كيان الاحتلال الغاصب، ابتداءً من الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وعمليات خطف الجنود، ومعارك الفرقان وحجارة السجيل، مرورًا بصفقة وفاء الأحرار، والعصف المأكول، وسيف القدس، وصولًا إلى أعظم حدث شهده هذا الجيل، “طوفان الأقصى”.

المصدر: حركة حماس