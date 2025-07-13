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كيم جونغ أون: مستعدون لدعم إجراءات روسيا بشأن أوكرانيا

عبّر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن استعداد بلاده لدعم إجراءات السلطات الروسية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وخلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد كيم «استعداد بلاده تقديم جميع الإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية من أجل حل جذري للوضع في أوكرانيا»، وذلك وفقاً لروح المعاهدة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، شدد كيم جونغ أون على أن «كوريا الديمقراطية وروسيا، تتفقان في جميع القضايا الاستراتيجية»، قائلاً إن «هذا الأمر يعكس المستوى العالي للعلاقات التحالفية بين البلدين».

من جانبه، شكر وزير الخارجية الروسي الزعيم الكوري الشمالي، على مشاركة جيش بلاده في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.

ووفق بيان للخارجية الروسية، فإن الاجتماع شهد تبادلاً مفصلاً لوجهات النظر حول تطورات الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

واتفق الطرفان على أن سبب تصاعد التوتر في المنطقة الفرعية هو تزايد النشاط العسكري للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، وتزايد وتيرة المناورات العسكرية التي تنطوي على جانب نووي، بحسب البيان.

وشدد بيان الخارجية الروسية على أن «الطرفين (الروسي والكوري الشمالي) يحافظان على نهجٍ مشترك لحل جميع المشاكل في شبه الجزيرة الكورية، ويلتزمان بحلّها بالوسائل السياسية والدبلوماسية».

يذكر أنّ لافروف، كان قد وصل قبل أيام، إلى مدينة وونسان في كوريا الشمالية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين.

المصدر: مواقع