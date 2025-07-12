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الأمم المتحدة تحذّر: نقص الوقود في قطاع غزة بلغ “مستويات حرجة”

حذّرت الأمم المتحدة، يوم السبت، من أنّ نقص الوقود في قطاع غزة بلغ “مستويات حرجة”، ما يهدّد بمفاقمة معاناة السكان في القطاع المنكوب بفعل الحرب المتواصلة، مشيرة إلى أنّ الوقود “هو العمود الفقري للبقاء على قيد الحياة في غزة”.

وفي بيان مشترك، أكدت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، أنّ الوقود أساسي لتشغيل المستشفيات، وأنظمة المياه، وشبكات الصرف الصحي، وسيارات الإسعاف، وجميع جوانب العمليات الإنسانية، بما في ذلك الأفران والمخابز.

ويواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة حادة في الوقود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة “حماس” على الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجاء في بيان الوكالات الأممية أن “شح الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة، في وقت يواجه فيه السكان بعد نحو عامين من الحرب صعوبات قصوى، ولا سيما انعدام الأمن الغذائي بشكل واسع”. وأضافت أن “نفاد الوقود سيفرض عبئاً جديداً لا يُحتمل على سكان يقفون على حافة المجاعة”.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الوكالات التي تتولى الاستجابة للأزمة الإنسانية في المناطق المدمّرة من القطاع والمهددة بالمجاعة، “قد تضطر إلى وقف عملياتها بالكامل” في حال عدم توفّر كميات كافية من الوقود.

وأكدت أن “توقف دخول الوقود يعني انعدام الخدمات الصحية، وعدم توفر المياه النظيفة، وتوقف القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية”، مضيفة أن “انهيار جهود الإغاثة بات وشيكاً في ظل غياب الوقود”.

وأشار البيان إلى أن “عدم توفر الوقود الكافي سيؤدي إلى توقف المخابز والمطابخ المجتمعية، وتعطل أنظمة إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي، ما سيحرم الأسر من مياه شرب آمنة، مع تكدّس النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي في الشوارع”.

وحذّرت الوكالات الأممية من أن “هذه الظروف تعرّض العائلات لتفشي الأمراض الفتاكة، وتدفع أكثر الفئات هشاشة نحو الموت”.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تمكنها من إدخال الوقود إلى قطاع غزة لأول مرة منذ 130 يومًا، ووصفت ذلك بأنه “تطور مرحّب به”، لكنها أكدت أن الكمية التي أُدخلت، والمقدّرة بـ75 ألف ليتر، “ليست سوى جزء يسير مما هو مطلوب يوميًا للحفاظ على استمرار الحياة والعمليات الإغاثية الحيوية”.

واختتم البيان بالتشديد على أن “الوكالات الإنسانية وشركاء الأمم المتحدة لا يبالغون في توصيف الطابع الملح لهذه اللحظة”، مضيفًا أن “إدخال الوقود إلى غزة بكميات كافية وبشكل منتظم، أمر ضروري لدعم العمليات المنقذة للحياة”.

المصدر: أ.ف.ب.