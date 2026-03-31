أبو عبيدة: بوركت سواعد أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان

توجه أبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) إلى أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان، قائلاً “بوركت سواعد تُكبّد العدو الصهيوني خسائر كبيرةً كان آخرها خلال العملية النوعية أمس”.

وتابع أبو عبيدة “إننا ندعوهم لتكثيف جهودهم لأسر جنودٍ صهاينةٍ من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من غياهب سجون الاحتلال لا سيما بعد إقرار قانون إعدام الأسرى”.

وقال “لقد أثبتت مسيرة جهاد شعبنا ضد الصهاينة أن الطريق الأقصر لتحرير الأسرى هو بالمقاومة وقد قدمت غزة في سبيل ذلك الكثير”، مضيفاً “نحثُّ أبطال حزب الله أن يكملوا المهمة ويقيننا بالله أنه لن يُضيّع أسرانا الأحرار وسيجعلُ لهم مما هم فيه فرجاً ومخرجاً”.

أبو عبيدة أكد أنّ “هذا الصلفَ الصهيوني الذي كان آخر فصوله إقرار قانون إعدام الأسرى، وجريمة إغلاق الأقصى والعدوان على شعوبنا العربية والإسلامية، ليُوجب على كل مكوناتِ أمتنا وأحرار العالم بذل كل جهدٍ ممكنٍ لمعاقبة الاحتلال على جرائمه أو على الأقل الضغط عليه لإجباره على التوقف عن غَيّه، وذلك أضعفُ الإيمان”.

