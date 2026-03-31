تشييع مهيب للجندي علي عجم في عكار بعد استشهاده باستهداف إسرائيلي في صور

شيّعت بلدة مشتى حمود في عكار ابنها الشهيد العسكري في الجيش اللبناني علي عجم الذي ارتقى إثر استهداف إسرائيلي لحاجز للجيش في منطقة العامرية في صور وانطلق موكب التشييع في أجواء من الحزن والغضب حيث رفع المشيعون الاعلام اللبنانية وصور الشهيد وسط حضور رسمي وعسكري وشعبي حاشد وأكدت عائلة الشهيد أن دماء الشهداء ستبقى عنوانا للصمود والتضحية فيما عاهد المشاركون على الاستمرار في الدفاع عن الوطن وصون كرامته

ووري الشهيد الثرى في جبانة بلدته بعد اداء الصلاة عليه على وقع التحية العسكرية وسط دعوات بالرحمة له والصبر لعائلته.

المصدر: موقع المنار