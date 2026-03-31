نتنياهو يوجّه بتجنب إدخال الجنود إلى المنازل في جنوب لبنان بعد الخسائر المؤلمة التي تكبدها جيشه إثر ضربات المقاومة



أعلنت القناة 14 العبرية أنه “بعد الخسائر التي تكبّدها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان خصوصاً يوم أمس، وجّه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجنب إدخال الجنود إلى المنازل قدر الإمكان، واستخدام المركبات المدرعة والأسلحة بهدف تقليل الخسائر المؤلمة”.

وكانت “القناة 15” العبرية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن “حزب الله نفّذ كمينين يوم أمس في محيط بيت ليف جنوب لبنان. في المرة الأولى، تقدّمت قوة من وحدة الاستطلاع التابعة للواء نحال وتعرّضت لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين. ثم تقدّمت قوة أخرى مرة ثانية، فتعرّضت لإطلاق نار، وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين”.

وبحسب جيش العدو، فإن القتلى هم الضابط نوعام مدموني من سكان سديروت، والجندي بن كوهين، والجندي مكسيم أنطيس من وحدة استطلاع ناحال، فيما لم يُسمح بعد بالإعلان عن اسم القتيل الرابع على أن يُنشر لاحقاً.

المصدر: موقع المنار