الحرس الثوري: إسقاط طائرة MQ-9 في سماء أصفهان ضمن شبكة الدفاع الجوي المتكاملة

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper، في أجواء مدينة أصفهان، بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة.

وفي بيان صادر عن العلاقات العامة، أكد الحرس الثوري أن عملية الإسقاط جرت تحت إشراف الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي في البلاد، مشيراً إلى الجهوزية العالية في مواجهة الأهداف المعادية.

ولفت البيان إلى أن عدد الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها خلال الفترة الأخيرة يقترب من 150 طائرة، في ظل تصاعد المواجهة، مشدداً على استمرار عمليات الرصد والتصدي لأي خرق جوي.

المصدر: وكالة تسنيم