الخارجية الإيرانية: خلال الـ31 يوماً الماضية لم نُجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة

ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مجدداً على الادعاءات الأمريكية حول التفاوض.

وقال بقائي في مؤتمر صحافي، الاثنين: “لم نُجرِ خلال الواحد والثلاثين يوماً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة”، وأوضح أن “ما كان موجوداً هو تقديم طلب للتفاوض مرفقاً بمجموعة من المقترحات من جانب الولايات المتحدة، وقد وصلتنا عبر بعض الوسطاء، من بينهم باكستان”.

وأضاف بقائي: “موقفنا واضح جداً، نحن الآن، في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات العسكرية الأمريكية، نُسخّر كل جهودنا وقدراتنا للدفاع عن كيان إيران”، وتابع: “تعلمنا من التجارب السابقة بجلدنا ولحمنا وعظمنا، ولن ننسى الخيانة التي تعرّضت لها الدبلوماسية مرتين خلال أقل من عام”.

