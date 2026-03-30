الرئيس عون: نواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض مع “إسرائيل”

‏اكد الرئيس جوزاف عون ان “اليد التي ستمتد الى السلم الأهلي ستُقطع”. وقال ان “الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع اي خلل امني وتقوم بتوقيفات ومصادرة للأسلحة”. واكد ان “⁠لا احد في لبنان يرغب باندلاع حرب اهلية وان من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه”.

‏واشار عون ان “الأوضاع مأساوية في الجنوب بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها “إسرائيل”، ونواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض مع “إسرائيل”.

‏كلام عون جاء خلال استقباله وفداً من “منتدى غسان سكاف الوطني”.

‏وفد من بلدة دبل الحدودية عرض أمام الرئيس جوزاف عون واقع البلدة، طالباً مساعدات عاجلة لدعم صمود الأهالي، وتلبية حاجات المرضى، وتأمين الوصول إلى البئر الارتوازي لضخ المياه.