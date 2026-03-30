تقرير مصور | المقاومة الإسلامية تكثّف استهدافاتها لمواقع وتجمعات العدو ومستعمراته شمال فلسطين

تواصل المقاومة الإسلامية ضرباتها لتحركات جنود جيش العدو عند الحدود، بالتزامن مع استهداف مستعمرات شمال فلسطين المحتلة، ردًا على الاعتداءات التي تطال القرى والبلدات اللبنانية.

وباتت تحركات جنود جيش العدو الصهيوني في القرى والبلدات الحدودية ضمن مرمى مجاهدي المقاومة الإسلامية، حيث تؤكد المعطيات الميدانية جهوزية المجاهدين للتصدي لأي محاولة تقدم داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع استهداف عدد كبير من التجهيزات والتحشدات المعادية في مستعمرات شمال فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود وآليات جيش العدو شرق معتقل الخيام بصلية صاروخية، كما استهدفوا تجمعًا لجنود وآليات جيش العدو في منطقة الخانوق في بلدة العديسة الحدودية بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف موقع الغجر بصلية صاروخية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع «مشمار الكرمل» للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو جنوب مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية، إلى جانب استهداف مستعمرة المطلة بصلية صاروخية، ومستعمرة دوفيف بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة ثكنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، كما استهدفوا تجمعًا لجنود جيش العدو في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية، وتجمعًا آخر لجنود العدو في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو في موقع المالكية بصلية صاروخية.