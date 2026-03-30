شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب غزة

استُشهد فلسطينيان وأُصيب ثالث بجروح خطيرة، فجر الاثنين، جرّاء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق عسقولة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني أن الغارة أسفرت عن سقوط شهيدين وإصابة ثالث بجروح حرجة، فيما أكد شهود عيان أن جيش الاحتلال نفّذ عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت داخل مناطق سيطرته شرق ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” شرقي حي التفاح.

بالتوازي، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمناطق شرقي دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع، في إطار التصعيد المستمر.

وارتفعت حصيلة الضحايا منذ فجر الأحد إلى 11 شهيدًا، بعد أن أسفرت غارتان إسرائيليتان عن استشهاد 8 فلسطينيين في استهداف تجمعين بمواصي خان يونس، إضافة إلى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب دوار بني سهيلا.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي، حيث أسفرت هذه الخروقات عن مئات الشهداء والجرحى.

ومنذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي استمرت نحو عامين، خلّف العدوان الإسرائيلي عشرات آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى دمار واسع طال معظم البنية التحتية في القطاع.

المصدر: وكالة الأناضول