العصف المأكول | المقاومة الاسلامية تواصل تصديها للعدو الاسرائيلي

على امتداد الجبهة الجنوبية، يثبت مجاهدو المقاومة الإسلامية بأسهم في الميدان، بضربات مركّزة تطال تجمعات العدو الصهيوني وبناه التحتية في العمق وتحركات جيشه على الحدود اللبنانية الفلسطينية مع كسر توغلاته البرية في القرى الامامية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 الإثنين 30-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الإثنين 30-03-2026‏

10 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 الإثنين 30-03-2026 مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.

الإثنين 30-03-2026‏

10 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 الإثنين 30-03-2026 مستوطنة دوفيف بصلية صاروخيّة.

الإثنين 30-03-2026‏

10 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 الإثنين 30-03-2026 موقع الغجر بصلية صاروخيّة.

الإثنين 30-03-2026‏

10 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:50 الإثنين 30-03-2026 ثكنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

الإثنين 30-03-2026‏

10 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 الإثنين 30-03-2026 موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخيّ التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ جنوب مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

الإثنين 30-03-2026‏

10 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 الإثنين 30-03-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

الإثنين 30-03-2026‏

10 شوال 1447 هـ

المصدر: الاعلام الحربي