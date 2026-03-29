نقيب المحررين يتلقى من رئيس جمعية الصحافيين في سلطنة عمان رسالة تعزية وإدانة



تلقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي رسالة من رئيس جمعية الصحافيين في سلطنة عُمان الدكتور محمد العريمي، معزيًا ومستنكرًا ومدينًا “الإعتداء على الصحافيين والذي أدى الى استشهاد خيرة من الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين يواجهون الإعتداءات الوحشية بالقلم والكلمة والصورة”.

وجاء في نص الرسالة: “إذ نعرب عن إدانتنا بأشد العبارات لهذا الإغتيال الغاشم، فإننا نؤكد استنكارنا البالغ لما يتعرض له الصحافيون في لبنان وفلسطين من ملاحقة وقتل ممنهج، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للصحافيين أثناء النزاعات المسلحة، ومحاولة بائسة لطمس الحقيقة وتغييبها عن الرأي العام. كما نؤكد تضامننا الكامل مع نقابتكم الموقرة، ومع الأسرة الصحافية والإعلامية في لبنان الشقيق، مثمنين عاليًا ما يقدمه الصحافيون اللبنانيون من تضحيات جسام في سبيل نقل الحقيقة وأداء رسالتهم المهنية بكل شجاعة وإخلاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام