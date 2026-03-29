العصف المأكول | المقاومة الاسلامية تواصل تصديها للعدو الاسرائيلي

على امتداد الجبهة الجنوبية، يثبت مجاهدو المقاومة الإسلامية بأسهم في الميدان، بضربات مركّزة تطال تجمعات العدو الصهيوني وبناه التحتية في العمق وتحركات جيشه على الحدود اللبنانية الفلسطينية وكسر توغلاته البرية في القرى الامامية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:45 أمس السبت 28-03-2026 قـــاعدة عيــن شــــيــمر (قاعدة للدفاع الجوّيّ الصاروخيّ) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة شرق الخضيرة بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 29-03-2026‏

9 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:45 أمس السبت 28-03-2026 قاعدة رغفيم (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 الأحد 29-03-2026 قاعدة بيريا (القاعدة الأساسيّة للدفاع الجوّيّ والصاروخيّ التابع ‏لقيادة المنطقة الشماليّة) شمال مدينة صفد المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:30 الأحد 29-03-2026 قوّة مدرّعة من جيش العدوّ الإسرائيليّ أثناء عملها على سحب آليّة مصابة في دير سريان بقذائف المدفعيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:40 أمس السبت 28-03-2026 مروحيّة معادية في أجواء بلدة العديسة الحدوديّة بصاروخ دفاع جوّيّ وأجبروها على الانسحاب.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:30 أمس السبت 28-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 الأحد 29-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:30 الأحد 29-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:25 الأحد 29-03-2026 قاعدة محفاه ألون جنوب غرب مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:45 الأحد 29-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 الأحد 29-03-2026 مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:20 الأحد 29-03-2026 مستوطنة شتولا بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:25 الأحد 29-03-2026 موقع الغجر بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (14):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:05 الأحد 29-03-2026 قاعدة راوية في الجولان السوريّ المحتلّ بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

المصدر: الاعلام الحربي