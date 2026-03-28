“رابطة مخاتير قضاء النبطية” نعت شعيب وفتوني: شهداء الكلمة والصورة

قالت “رابطة مخاتير قضاء النبطية” في جنوب لبنان في بيان لها السبت “بكلّ مشاعر الحزن الممزوجة بالفخر ننعى شهداء الكلمة والصورة الإعلامي الحاج علي شعيب، والإعلامية الأستاذة فاطمة فتوني، والمصوّر محمد فتوتي، الذين ارتقوا على درب الحقيقة، حاملين رسالة الإعلام المقاوم بكل صدق وإخلاص، فكانوا صوت الحق في وجه العدوان، وصورةً حيّة تنقل معاناة الناس وصمودهم بجرأة ومسؤولية”.

واضافت الرابطة “لقد شكّل الشهداء نموذجًا للإعلام الملتزم الذي لا يهادن ولا يساوم فبقوا في قلب الميدان حتى نالوا شرف الشهادة تاركين خلفهم إرثًا من العطاء والتضحية ومسيرةً ستبقى منارة لكل الأحرار”.

وتابعت الرابطة “نتقدّم من عائلات الشهداء الكريمة ومن الأسرة الإعلامية ولا سيما قناة المنار وقناة الميادين وإذاعة النور ومن جميع أبناء شعبنا بأحرّ التعازي وأصدق المواساة سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنّاته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

المصدر: موقع المنار