    لبنان

    مركز لبنان الطبي: استهداف الإعلاميين محاولة يائسة لإسكات الصوت الذي يفضح العدوان

      قالت إدارة مركز لبنان الطبي – الحدث، في بيان لها السبت: “بقلوب يملؤها الغضب بقدر ما يعتصرها الحزن، نتقدم بأحر مشاعر التعزية لقناة المنار وقناة الميادين باستشهاد الصحفيين الحاج علي شعيب وفاطمة فتوني، اللذين ارتقيا شهداء على درب الحقيقة، وهما يواجهان آلة القتل بصوت حرّ وكلمة لا تقهر”.

      وأكد البيان أن “استهداف الإعلاميين ليس حدثًا عابرًا، بل هو جريمة موصوفة بحق الكلمة الحرة، ومحاولة يائسة لإسكات الصوت الذي يفضح العدوان ويكشف الحقيقة”. وتابع: “لكن دماء الشهداء ستبقى أبلغ من كل خطاب، وستحوّل الكلمة إلى فعل أشد حضورًا وأقوى تأثيرًا”. وأضاف: “لقد سقطا جسدًا، لكنهما انتصرا رسالةً وموقفًا، وسيبقى صوتهما حيًا في كل منبر حرّ، وضميرًا يقظًا في وجه الظلم، وعهدًا بأن الحقيقة لا تغتال”.

      وأضاف البيان: “نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يجعل دماءهما نورًا يهدي درب الأحرار، وأن يلهم أهلهما وزملاءهما الصبر والثبات. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

      المصدر: موقع المنار

