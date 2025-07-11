عربي وإقليمي

مليونية اليمن تدعم خيارات قيادته في صدّ العدوان ودعم غزة

شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية كبرى تحت شعار ” نصرة لغزة.. مسيراتنا مستمرة، وعملياتنا متصاعدة”.

وعبرت الحشود عن الفخر والاعتزاز بالعمليات البطولية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد كيان العدو الصهيوني المجرم، وآخرها إغراق سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.

وجددّت التأكيد على “مواصلة الاستنفار والتحشيد وتعزيز الجاهزية استعداداً لمواجهة أي تصعيد من قبل العدو الإسرائيلي وأدواته، وكذا الثبات على الموقف الجهادي المساند والمناصر للشعب الفلسطيني مهما كانت التضحيات”.

وأشارت إلى أن “هذا الموقف هو مبدئي ولا يمكن أن يتزحزح حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.. مستنكرة استمرار الخذلان العربي والإسلامي إزاء مظلومية الشعب الفلسطيني المسلم الذي ما يزال يتعرض للإبادة والتجويع والحصار منذ واحد وعشرين شهراً”.

كما جددّت الحشود في المسيرة، تفويضها المطلق لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والاستعداد الكامل لتنفيذ أي خيارات يوجه بها في إطار معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن المسيرة، ألقاه رئيسُ جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، أنه “واستجابةً لله تعالى، وجهادًا في سبيله، وابتغاءً لمرضاته، خرجنا اليوم في مسيراتنا المليونية نصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، ولمواجهة الطغيان والإجرام اليهودي الصهيوني الأمريكي، الذي يرتكب أبشع جريمة إبادة جماعية في غزة على مدى واحد وعشرين شهرًا.”

وقال: “نحمد الله سبحانه وتعالى على عونه وتأييده لمجاهدي المقاومة الفلسطينية ومجاهدي قواتنا المسلحة، وبارك تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وتصاعد عمليات قواتنا المسلحة على عمق العدوّ الصهيوني، والعمليات البحرية الأخيرة الفعالة التي أجهزت على ما تبقى من أحلام العدوّ في اختراق قرار الحظر البحري اليمني الناجح وكسر الحصار المفروض على موانئه، وفي الوقت الذي يبيد فيه أبناء غزة بجرائمه تقتيلا وحصارًا وتجويعًا وتعطيشًا”.

وأشَارَ إلى أن “العدوّ قد تلقّى -بعون الله- صفعات قوية ومدوية ورادعة شاهدها العالمُ كله بالصوت والصورة”.. مباركًا التصديَ القوي والفعال وغير المسبوق لقواتنا المسلحة في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير على بلادنا، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- لهم مزيدًا من البصيرة والتوفيق والتسديد والثبات.

وَأَضَـافَ البيان قائلًا: “إننا ونحن نتابع العملياتِ القوية للمجاهدين في غزة خلال الأيّام الأخيرة والتي أرهقت العدوّ قتلًا ذريعًا، وكمائن نوعية فتاكة، ونتذكّر في نفس الوقت معاناةَ مجاهدي المقاومة ومعهم كُـلّ أبناء غزة من شدة المجازر والتجويع والتعطيش والحصار الشديد، نزدادُ عزيمةً وثباتًا وثقة ويقينًا بأن هزيمة العدوّ ممكنة مهما كانت إمْكَاناتُه، ومهما كانت المعاناة، وبأن العدوّ -كما أخبرنا الله عنه- ضعيف وجبان مهما أظهر من إجرام ووحشية، وأن ثمار الصبر والعمل والثقة بالله حتمًا هو النصرُ للمؤمنين الصابرين، وهزيمة العدوّ المجرم”.

وجدّد التأكيدَ “للقيادة الحكيمة ولمجاهدي القوات المسلحة والمجاهدين في غزة بأن “الشعبَ اليمني المسلم المجاهد -وبكل إيمان وبصيرة ووعي وقناعة- لن يتراجع، ولن يكل ولن يمل، ولن يتخلى عن موقفه هذا، مهما كانت المعاناةُ والصعوبات، وأنه سيصبر في سبيل الله، ليقينِه بأن الصبر والثباتَ مع الثقة بالله هو الطريقُ الأوحدُ للفتح الموعود والفرج القريب، وأن كُـلّ الخياراتِ الأُخرى -قطعًا- فيها من المعاناة ما هو أكبر، ولكن بدون أية ثمرة ولا نتيجة إلا الخزي والعار والخسارة في الدنيا والآخرة”.

المصدر: يونيوز